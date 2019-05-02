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Osmangazi’de ramazan heyecanı

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
Osmangazi’de ramazan heyecanı

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerinde kurulacak iftar sofraları ve erzak yardımları ile binlerce vatandaşa ulaşacak.


Ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulacak olan çadırda vatandaşlara unutulmaya yüz tutmuş ramazan etkinliklerini en güzel şekilde yaşatacak olan Osmangazi Belediyesi, vereceği iftar yemekleri ve erzak yardımlarıyla da ramazan ayının manevi zenginliğini sofralara taşıyacak. Manevi iklimin en yoğun yaşandığı ay boyunca Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi’nde kurulacak iftar sofraları ile her gün yaklaşık 2 bin kişiye iftar verilecek. Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Evi’nde de her gün Somuncu Baba’nın manevi ruhuna uygun şekilde somun ekmek ile çorba ikramı yapacak.


Osmangazi Belediyesi, ayrıca ramazan ayında “Belediyem Benimle” ekibi aracılığıyla 5 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunarak, kardeşlik duygusunu yaşatacak.


Ramazan ayının milli birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmayı, onlara ramazan ayı boyunca çeşitli yardımlarda bulunmayı hedefledik. Ramazan ayı, İslam aleminde manevi duyguların en yoğun yaşandığı bir ay. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
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