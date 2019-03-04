Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar başladı.

Bursa’nın fethinin 693’ncü yılında gerçekleştirilecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin hazırlık toplantısı, Merinos Tren İstasyonu’nda yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, bu yıl köy kınası ve köy düğününün yapılacağı Çukurca ve Çeltik köyleri tanıtım kitabının yazarı Raif Kaplanoğlu ile şenliklere destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Geleneksel olarak düzenledikleri Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin Bursa sınırlarını aştığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şenlikleri daha güzel hale getirmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Dündar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da şenlikler süresince fetih yürüyüşü, köy düğünü, tarihi kent koşusu, sempozyumlar ve çeşitli faaliyetler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler ile birlikte şehir bayram havasına bürünecek. Oorganizasyonuyla dikkat çeken şenliklerimizde sempozyum ile köy kitaplarının ortaya çıkmasıyla tarihi yeniden gözden geçirme fırsatı bulacağız” dedi.

Fetih Müzesi’nde “Kanunî Dönemi Sempozyumu”

Şenlikler çerçevesinde düzenlenen sempozyuma bu yıl Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin ev sahipliği yapacağını ve Kanunî Sultan Süleyman Dönemi hakkında 34 akademisyenin bildiri sunacağını anlatan Dündar, “Faaliyetlerimizin Panorama ile bütünleşmesi bizleri heyecanlandırıyor. Özellikle Fetih Yürüyüşü’nün Panorama’da noktalanacak olması, 15 yıl önce atmış olduğumuz adımla birlikte Bursa’nın tarihi kimliğini ortaya çıkaracak. Aynı zamanda 6 Nisan 1326 gününün resmedildiği müzemizde, tarihî dokuyu Hisar’da yaşatmayı hedefliyoruz. Turizm noktasında esnafımıza hareketlilik getirdik. Eski Bursa olarak bilinen Hisar’ı tarihî kimliğiyle ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. İnşallah etkinliğimiz bu yıl da ses getirecek. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, 5 Nisan’da Kanunî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu ile başlayıp, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan rahvan atları koşusu ile son bulacak. Şenlikler kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Tarihî Kent Koşusu Yarı Maratonu ise 14 Nisan Pazar günü yapılacak.