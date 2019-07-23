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Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atıcılar, Fatih ve Demirtaş yüzme havuzları okulların kapanmasıyla birlikte çocukların akınına uğradı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:51
Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atıcılar, Fatih ve Demirtaş yüzme havuzları okulların kapanmasıyla birlikte çocukların akınına uğradı.


Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları’na ilgi her geçen yıl artıyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde verilen yüzme kursları, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 11.00-16.00 saatleri arasında iki ayrı program halinde düzenleniyor. Toplam üç dönem olarak gerçekleştirilen yüzme kursuna katılan kursiyerler, yaş ve yüzme bilme derecelerine göre gruplara ayrılıyor. Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan minik yüzücülere sertifikaları veriliyor.


“Yılın 365 günü yüzmeye davet ediyorum”


Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak kentimize değer katan, özellikli ve kaliteli hizmetlere imza atıyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere, her yaştan insanımızın faydalanması için yaptığımız tesislerimizin dolduğunu görmek, yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunun birer göstergesi. Bu sonuç bizleri oldukça mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Karaman ve Soğanlı Yüzme Havuzlarımızı da hizmete sunacağız. Osmangazi’de her gün havuz zamanı diyerek vatandaşlarımızı yılın 365 günü yüzmeye davet ediyorum. Sporla tanışan çocuklarımızın, geleceğin şampiyonları olarak bizleri gururlandırmasını temenni ediyorum’’ dedi.


Osmangazi Belediyesi’nin açtığı yüzme kursundan faydalanmak isteyenler Atıcılar Yüzme Havuzu için (0224) 253 25 79, Fatih Yüzme Havuzu için (0224) 254 25 79, Demirtaş Yüzme Havuzu için (0224) 262 25 76 ve Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi için (0224) 249 20 85 ile (0224) 249 20 95 numaralı telefonları arayabilir. Yaz Spor Okulları’nın diğer branşlarına katılmak isteyenler ise (0224) 243 73 43 numaralı telefondan müracaat edebilirler.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:51
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