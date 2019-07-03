Osmangazi’de binlerce sokak hayvanı sağlığına kavuştu

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2019 yılının ilk yarısında binlerce sokak hayvanına şifâ dağıttı.

Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için örnek işlere imzâ atıyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç can dostların bakım ve tedavileri için son derece modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, her gün yüzlerce patiyi sağlığına kavuşturuyor. Kalitesi ve güvenirliğiyle ön plana çıkan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2019 yılının ilk yarısında 2 bin 826 sokak hayvanına tıbbî tedavi uygulanırken, bin 1128 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. Bin 200 sokak hayvanına ise kısırlaştırma harici ameliyat ve konservatif tedavi hizmeti sağlanırken, 4 bin 398 hayvan ise koruyucu hekimlik hizmetinden faydalandı. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının haricinde 504 sokak hayvanı ise yeni sahiplerine kavuşturuldu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2019 yılının ilk yarısında tesise gelen ziyaretçi sayısında da yoğunluk yaşandı. Yılın ilk yarısında 29 okulun ziyarette bulunduğu tesisi, toplam 13 bin 33 vatandaş gezme fırsatı buldu. Tesise gelen ziyaretçilere hayvan bakımı ve sağlığı konusunda bilgiler de verildi.