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Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi’nde alt yapısı ve düzenleme çalışmaları tamamlanan 45 ayrı sokağı sıcak asfaltla kaplıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi’nde alt yapısı ve düzenleme çalışmaları tamamlanan 45 ayrı sokağı sıcak asfaltla kaplıyor.


İlçedeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için çalışan Osmangazi Belediyesi, havaların güzelleşmesiyle birlikte asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Geçit Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda başlatılan asfalt kaplama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Geçit’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ulaşıma büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dündar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, rutin çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi’de her gün 65 farklı noktada şantiyemiz var. Havaların iyileşmesiyle birlikte asfalt çalışmalarımız hız kazandı. Ekiplerimiz, Geçit Mahallesi’nde 45 farklı sokakta asfalt kaplama çalışması yürütüyor. Bunun dışında gün içerisinde 8 farklı mahallede, asfalt çalışması devam ediyor. 136 mahallemizde vatandaşlarımızın daha iyi şekilde yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Geçit Mahallesi sakinleri de mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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