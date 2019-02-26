Osmangazi ve Yıldırım’da su kesintisi Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi’nin Güneştepe Mahallesi Kamelya Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi, 2.Meşe Caddesi, Çamlık Caddesi ile Yunuseli Mahallesi Karanfil Caddesi, Çamlık Caddesi, Kamelya Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi (29. Aydın Sokak) arasında kalan bölge ve civarında 28.02.2019 tarihinde, 08:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Osmangazi’nin Nilüferköy Mahallesi Özerler Cadde üzerinde kalan bölge ve civarında 01.03.2019 -31.03.2019 tarihleri arasında, 08:00 ile 17:00 saatleri arasındazaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yıldırım’ın Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içinde bulunan Selçukbey Cadde, Emek Cadde, Kanal Cadde ve arasında kalan sokaklar ile civarında 27.02.2019- 28.02.2019 tarihlerinde, 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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