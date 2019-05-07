Osmangazi ve Nilüfer’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde, 9 Mayıs Perşembe günü su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 9 Mayıs Perşembe günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında, Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Hastane Caddesi ve Zafer Caddesi arasında kalan bölge, Demirtaş Barbaros Mahallesi Demirtaş Sanayi Çevre Yolu Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Hastane Caddesi arasında kalan bölge, Alaşar Mahallesi üst kesimleri ve civarında ve yine 9 Mayıs Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında da Nilüfer İlçesi Görükle Balkan Mahallesi 265. İsimsiz Sokak, 136. İsimsiz Sokak, 271. İsimsiz Sokak, Hasanağa Kızılcıklı Mahallesi Emekli Tokilerin 1. bölümü ile civarında su kesintisi yapılacaktır.