Osmangazi ve Gemlik’te su kesintisi Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.