Osmangazi ve Gemlik’te su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:38
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
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