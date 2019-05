Osmangazi Üniversitesi Rektörü Şenocak’tan Yunus Emre Haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Yunus Emre Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, her yıl 5 - 10 Mayıs tarihleri arasındaki haftanın "Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" olarak kutlandığını hatırlatarak, Yunus Emre’nin miras olarak bıraktığı her biri kıymetli bir cevher gibi olan erdemlerin bu yıl da zihin ve gönül dünyamızda yeniden can bulduğunu da dile getirdi. Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

"Ecdadımızın vatan edinip yurt hâline dönüştürdüğü bu kadim topraklar, insanlık tarihinin her döneminde büyük ve gelişmiş medeniyetlerin beşiği, tüm dünyayı aydınlatan ilim ve irfan ışığının kaynağı ve kişiyi Allah’a ulaştıran aşkın güzergâhı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız cennet vatanımız, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptığı gibi yetiştirdiği gönül ehli şahsiyetlerle de bütün insanlığa evrensel mesajlar ulaştırmıştır. Bu tip mümtaz şahsiyetlerden biri olan Yunus Emre, her devirde kardeşlik ülküsünü ve sevgi idealini insanlığa hatırlatmıştır. O, aynı zamanda insanı, insanın gücüne olduğu kadar şefkat ve merhametine de içtenlikle inandıran manevî bir mimardır. ’Cümle âlem birdir bize’ diyerek bütün insanlığı kucaklayan engin bir hoşgörü ikliminin temsilcisi olan Yunus Emre, hepimiz için derin mesajlarla dolu hayatı ve düşünceleriyle, Türkçenin en yalın ve özlü örneklerini sunan ölümsüz eserleriyle, asırlar öncesinden bizlere seslenmekte ve bizlerin yolunu aydınlatarak kılavuzluk etmektedir. Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftasının, Yunus Emre başta olmak üzere, bizi biz yapan değerlerimizi gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturmasını, onlarla birlikte bu değerlerin geleceğe aktarılmasına katkı sağlamasını diliyorum.Yunus Emre gibi manevi şahsiyetlerimizin, insan merkezli felsefelerinin tüm dünyaya yayılarak hoşgörü atmosferini yeşertmesini temenni ediyor, yolumuzu aydınlatan tüm manevi rehberlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."