0553 313 94 23

Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

12 Mart 2019 Salı 14:53
Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

 

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve madde bağımlılarının mekanına dönüşen Maksem Mahallesi’nde metruk bir binayı yıktı. Madde bağımlılarının mesken olarak tuttuğu metruk binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak şehir merkezini oluşturan ilçemiz genelinde halkın can ve mal güvenliği açısından metruk binaların sebep olduğu tehlikelerden kaynaklı şikayetler alıyoruz. Bu meselenin çözümü için muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umman ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat
    1. Umman ve İngiltere'den ortak askeri..
    2. Mehmet Akif Ersoy Bosna Hersek'te anıldı
    3. İsrail'de şarkı söyleyen Tunuslu..
    4. İş adamı, Silivri'deki villasında..
    5. 8 Mart'ın iğrenç pankartlarına,..
    6. AK Parti'nin Beylikdüzü Mitingi
    7. Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda..
    8. Hayvan çiftliğinde kaçak göçmen..
    9. Güvercin sevdalısı adam elektrik..
    10. Sancaktepe’de fabrika ziyaretinde..
    11. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    12. Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ
    13. ÖSYM açıklama yaptı | 2019 KPSS sınavı..
    14. Aynı iş yeri bir günde iki silahlı..
    15. Başkan Kayda: “Cumhur İttifakı olarak..
    16. Samsun Valisi Osman Kaymak, tahta..
    17. Kırklareli’de kaçak kazıya suçüstü
    18. Darbe bildirisinde imzası olduğunu..
    19. AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    20. Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela’da
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü