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Osmangazi mahallelere nefes aldırıyor

Her mahalleye park, meydan ve yeşil alan inşâ eden Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi’nde yapımı tamamlanan meydanı törenle hizmete açtı.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:42
Osmangazi mahallelere nefes aldırıyor

Her mahalleye park, meydan ve yeşil alan inşâ eden Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi’nde yapımı tamamlanan meydanı törenle hizmete açtı.


Osmangazi Belediyesi, çarpık ve plansız yapılaşma sebebiyle sosyal hayatalanlarının bulunmadığı mahallelere park, meydan ve yeşil alanlar ile nefes aldırmaya devam ediyor. Daha önce dar yapılarından dolayı günün her saatinde trafik yoğunluğunun yaşandığı Gürdal ve Ayber caddelerini kamulaştırmalar ile genişleten Osmangazi Belediyesi, şimdi de iki caddenin kesiştiği noktada modern bir meydan inşâ etti. 17 binanın istimlâkiyle elde edilen bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen meydanın açılışı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.


Açılış töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısının kendisini derinden etkilediğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen hain saldırının acısını içimizde yaşıyoruz. Yapılan saldırıda kullanılan silahın üzerinde Sultan Murad’ın I. Kosova zaferi, II. Viyana kuşatması ve Kudüs’ün fethi yazıyor. Çünkü unutamıyor ve unutamayacaklar. 49 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılara ise âcil şifâlar diliyorum” dedi.


Türklerin gittikleri yerlerde zulme dur dediklerini ve milletin tarihte olduğu gibi yeniden ayağa kalktığını ifade eden Dündar, “Sultan Murad’ı şehit eden Sırp Obiliç’tir. Bizler 14 yıldır oraya giderek şehit padişahımızı türbesi başında anıyoruz. Fakat ne yazık ki padişahımızın türbesinin bulunduğu ve Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı kasabaya onu şehit eden katilin ismi verilmiştir. Bizlerin tek isteği o kasabanın isminin değiştirilmesidir. Türkiye’nin Kosova ile güçlü bir bağı var. Belediyeler ve hükümet olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Belediye olarak milletten aldıkları güç ile bütün Türkiye’ye örnek olduklarını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hizmetlerini aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Aynı zamanda Bursa’yı Bursa dışına taşıdıklarını kaydeden Dündar, “Tuna mahallemize nefes aldıracak, çocuklarımıza ve hemşehrilerimize yeni bir sosyal alan olacak meydanımızı açıyoruz. Kısa sürede tamamladığımız ve 270 bin TL kaynak kullandığımız meydanımız yeşil alanı, çocuk oyun parkı ile 7’den 77’ye herkese hizmet verecek. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl da Tuna mahallemize bir Gençlik ve Spor Merkezi kazandırmıştık. Tuna Gençlik ve Spor Merkezi ile geleceğimizin teminatı gençlerimizin bir araya gelmesine vesile olduk. Mahallerimize hizmet eden, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Tuna Mahallesi Muhtarı Sadettin Göktaş ise Osmangazi’ye yaptığı hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.


Renkli görüntülerin yaşandığı açılış sonunda Başkan Dündar, çocuklar ile birlikte meydanda bulunan parkı gezdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:42
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