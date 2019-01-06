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Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretine yapılan zam geri çekilebilir

Büyük yankı uyandıran Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine getirilen zammın bir bölümünün geri çekilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülüyor.

06 Ocak 2019 Pazar 16:37
Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretine yapılan zam geri çekilebilir

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretinin, yüzde 45'lik artışla 71 liradan 103 liraya yükselmesi büyük tepki çekmişti. Şimdi ise zammın geri alınması için çalışmalar gündemde.

Bakanlık çalışma yürütüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümlerinde geçiş ücretlerine yapılan zamların bir bölümünü geri çekmek üzere çalışma yürütüyor. Habertürk'te yer alan habere göre, zam özellikle sosyal medyada ses getirmişti. İptali için kampanya başlatıldı. Tepki ses getirdi. Geçiş ücretlerinde indirim için çalışma başlatıldı. Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücretinin 103 liradan 90 liraya çekilmesi gündemde.

Otoyollarda da indirim söz konusu

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ücretlerine de zam yapılmıştı. Daha önce 5.5 lira olan Altınova-Orhangazi arası 11.5 liraya, 7 lira 40 kuruş olan Gemlik-Bursa kuzey gişeleri arası da yüzde 100'lük artışla 15 lira 65 kuruşa yükseltilmişti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:37
  1. Osmangazi Köprüsü
  2. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti
  3. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
  4. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ücretleri
  5. Altınova-Orhangazi
  6. Gemlik-Bursa kuzey gişeleri
  7. İstanbul-İzmir Otoyolu
  8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  9. geçiş ücreti

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