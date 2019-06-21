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Osmangazi Köprüsü’nde kimyasal gaz paniği

Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul Bursa İzmir otobanının en önemli geçiş noktalarından Osmangazi Köprüsü üzerinde bir aracın kasasındaki klima gazları bulunan tüpler patladı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:49
Osmangazi Köprüsü’nde kimyasal gaz paniği

Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul Bursa İzmir otobanının en önemli geçiş noktalarından Osmangazi Köprüsü üzerinde bir aracın kasasındaki klima gazları bulunan tüpler patladı. Büyük panik yaşanan patlamada; etrafa saçılan klima gazları nedeniyle adeta göz görü görmedi. Olaya AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yalova’dan Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Kocaeli’ye geçmek isteyen Ö.F (37) idaresindeki klima gazı tankları taşıyan 34 GAZ 11 plakalı kamyonetin kasasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle kasada bulunan tüpler patlamaya başladı. Tüplerden etrafa saçılmaya başlayan gazlar yüzünden büyük panik yaşandı.


Olay yerine Altınova İtfaiyesi ekiplerinin yanısıra AFAD’ın kimyasal olaylarda eğitimli ekipleri de sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan ve bir süreliğine trafiğe kapanan köprüde aracın kasasındaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Ardından gaz taşıyan tüpler soğutularak araçtan indirildi. Güvenlik amacıyla tüplerde bulunan gazlarda boşaltıldı. Büyük bir gürültü ile patlayan tüplerin parçaları ise etrafa saçıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:49
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