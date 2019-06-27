Osmangazi EDAŞ’tan Kütahya’ya yatırım hamlesi

Osmangazi EDAŞ’ın, Kütahya’ya 2019 yılında 208 milyon TL tutarında alt ve üst yapı yatırımı yapacağı bildirildi.

EDAŞ Kütahya İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu, söz konusu rakamın, elektrik dağıtımı alanında bir yılda bölgeye yapılan en büyük yatırımlardan biri olacağını ifade etti.

Mumcu, "Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), elektrik dağıtımı alanında bir yılda yapılan en büyük yatırımlardan birini hayata geçiriyor. Hizmet verdiği Kütahya’mıza 208 milyon liraya ulaşan alt ve üst yapı yatırımı yapacak olan Osmangazi EDAŞ, bölgeyi hak ettiği yeni, çağdaş, modern bir altyapı kavuşturmayı hedefliyor. Tarihi yatırımı sayesinde Osmangazi EDAŞ, gelecek yıllarda elektrik tüketiminde yaşanacak artışların günlük hayatı olumsuz etkilemesini de önlemiş olacak" diye konuştu.

"KÜTAHYA’MIZA BÜYÜK DEĞER KATACAK"

Yatırım çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Kamil Uğur Mumcu, “Dağıtım hizmetleri konusunda, en yeni teknolojik gelişmeleri izliyor ve sistemimize uyarlayıp tüketicilerimize sunarak elektrik akışında sürekliliği sağlıyoruz. Dağıtım sistemlerini sürekli gözetim altında tutuyor enerji arzının son kullanıcıya kesintisiz ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilimsel gelişmeler ışığında yenilikçi yöntemlerle yalnızca bugünü değil geleceği de öngörerek tüm sistemlerimizi sürekli çağın gereksinimleri doğrultusunda güncelleyip çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle kaliteli hizmet noktasında en iyiyi yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hizmet verdiğimiz beş şehirden biri olan Kütahya’mıza tarihinin en büyük yatırımlarından birini yapıyor ve şehre büyük değer katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarla plansız kesintilerin yüzde 25 azalacağını dile getiren Müdür Mumcu, "Rakamlarla Osmangazi EDAŞ’ın Kütahya yatırımı 700 kişilik dolaylı istihdam sağlanacak.93 bin abonenin enerji temini iyileşecek.Söz konusu yatırımlarla plansız kesintiler yüzde 25 azalacaktır. 4 bin 677 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek ve 236,12 kilometre kazı çalışması yapılacak.86,7 kilometre enerji nakil hattı yer altına alınıp, 197 adet yeni trafo tesis edilecektir. Ayrıca 3 bin 937 adet enerji nakil hattı direğide tesis edilecek" diye konuştu.