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Osmangazi Belediye Meclisi, 2018 faaliyet raporunu onayladı

Osmangazi Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyet raporu, nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:44
Osmangazi Belediye Meclisi, 2018 faaliyet raporunu onayladı

Osmangazi Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyet raporu, nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi.


Tek gündem maddesi ile toplanan Osmangazi Belediye Meclis ikinci oturumunu açan Başkan Mustafa Dündar, daha sonra kanun gereği koltuğunu Meclis Başkan Vekili Murat Demir’e bıraktı. Meclis oturumunu yöneten Başkan Vekili Murat Demir, ilk olarak faaliyet raporu hakkında görüşlerini açıklamak için muhalefet yetkililerine söz verdi. CHP adına söz alan grup sözcüsü Sefa Yılmaz ve İYİ Parti Grup Sözcüsü Büşra Şahin, sadece eleştiren muhalefet değil, yaşanabilir bir Osmangazi için katkı koyan bir muhalefet anlayışı izleyeceklerini söyledi.


Dündar, “Belediyecilik olarak yaptığımız her işte iddialıyız” dedi.


Faaliyetlerinin 31 Mart’ta millet tarafından onaylandığını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Osmangazi’ye kazandırdığımız projeler, bütün Bursa’ya katkı sağlıyor. Tarihî mirasla ilgili olarak bugüne kadar 567 restorasyon gerçekleştirdik. Soğanlı’da kentsel dönüşümde yeni bir şehir inşâ ettik. Hamitler-Güneştepe bölgesinde bugüne kadar 37 bin 640 daireye oturma izni verdik ve 150 bin nüfuslu ayrı bir şehir ortaya çıktı. Demirtaş, planlı şekilde büyüdü. Osmangazi Meydanı için 145 milyon TL kamulaştırma ödedik. O bölgeyi yıkmak bile başlı başına başarıdır. Bir vizyon ortaya koyduk ve şehrin merkezini yayalaştıracağız” diye konuştu.


Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin Türkiye’ye atılan bir imza olduğunu kaydeden Dündar, “Müzeyi 1 Kasım’dan itibaren 399 bin 95 kişi ziyaret etti. Hisar bölgesinde arkeopark çalışmalarımız devam ediyor. Eski Bursa, bir bir ayağa kalkıyor. Panorama 1326 Bursa’da yaşadığımız şoku, Hisar’da da yaşayacağız. Hisar, açık hava müzesi olacak” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin kabul, CHP’nin ret, İYİ Parti’nin ise çekimser oyu verdiği Osmangazi Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:44
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