0553 313 94 23

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: “Üniversite ve yerel yönetimler ortak hareket etmeli”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: “Üniversite ve yerel yönetimler ortak hareket etmeli”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Cafer Çiftci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Dündar, üniversitelerle yerel yönetimlerin ortak hareket etmesine vurgu yaptı.


Dündar, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiftci’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Dündar, “Belediye olarak toplumun tüm kesimlerine hitap ediyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kesimlere hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın düşüncelerini ve fikirlerini dikkate alarak onları yönetime dahil ediyoruz ve bu anlayışla projeler üretiyoruz. Üniversiteler toplumun ve ülkemizin aydınlanmasını sağlayan eğitim yuvaları. Uludağ Üniversitesi ile bugüne kadar birçok ortak proje gerçekleştirdik. Üniversitemizin değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açığız. Üniversitedeki akademisyenlerimizin bilgi ve birikimlerinden faydalanarak vatandaşlarımızın için en güzel ve en faydalı hizmetleri üretmeliyiz. Birlikte ortak hareket ettiğimiz zaman en doğru sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Sizler bilgi ve birikimleriniz ile bizler için her zaman birer güç unsurusunuz. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de her zaman Uludağ Üniversitesi’nin yanındayız. Türkiye’nin en önemli Yükseköğrenim kurumlarından biri olan Uludağ Üniversitesi’nin gelişimine katkı sağlamak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.


Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiftci de, ziyaretinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Dünyanın en büyük ve en adaletli devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin adını taşıyan ilçemizin belediye başkanlığı görevini layıkıyla yürütüyorsunuz. Ziyaretinizle bizlere şeref verdiniz. İhsan sahibi bir yönetici, bir başkan olarak sizi tanıyoruz. Sosyal ve tarihi projelerde bizlere önemli destekler veriyorsunuz. Yeni dönemde de hem Uludağ Üniversitesi hem de Fen Edebiyat Fakültemiz ile ortak projeler yürütmek ve araştırmalar yapmak isteriz. Güzel şehrimiz Bursa’nın çekirdeğini oluşturan Osmangazi’de hayata geçireceğiniz tarihi, turistik ve kültürel tüm projelerde sizlerle ortak hareket etmek isteriz. Üniversiteler ve yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemini biliyor ve bu doğrultuda bizler hem desteğinizi bekliyoruz, hem de her konuda sizlere destek vermeye hazırız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Enginyurt: “Fiyat açıklanmadıkça fındık üzerindeki kirli oyunlar devam ediyor"
    1. MHP’li Enginyurt: “Fiyat..
    2. Kafası pencere korkuluğuna sıkışan..
    3. YKS’de ‘Tekden’damgası
    4. "Ligi üst sıralarda tamamlamak..
    5. Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik’i..
    6. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü..
    7. "Evlenecek çiftler eşyasını..
    8. Kırmızı ışıkta geçen yayalara para..
    9. Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50..
    10. BM insan hakları uzmanlarından..
    11. Gençlerden örnek davranış
    12. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    13. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    14. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    15. Taşlıçay’da su depolarının..
    16. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    17. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    18. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    19. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    20. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’