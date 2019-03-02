Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: Cumhur İttifakı 31 Mart günü tarihi bir zafere imza atacak

Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, katıldığı seçim ofisi açılışında önemli açıklamalar yaptı. Dündar, ilk zaferini 24 Haziran seçimlerinde kazanan cumhur ittifakının 31 Martta da tarihi bir zafere imza atacağını söyledi.

Seçime bir ay kala çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat ofisi açılışına katıldı. Dündar, havâi fişekler ve meşalelerle karşılandı. Dündar, ’’Ben bu ittifakın Osmangazi Belediye Başkan Adayı olarak sizlerin karşısındayım. AK Parti olarak 2002’den bugüne girmiş olduğumuz tüm seçimleri halkımızın desteğiyle kazandık. Bu seçimde de iddialıyız. Bizler sahadayız ve yine kazanacağız. Çünkü bizler hizmetlerle vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Bizler hizmet partisiyiz. İdeoloji partisi değiliz. Bizim amacımız hizmet üretmek. Dolayısıyla gittiğimiz her mahallede, her sokakta bir imzamız var. Biz bu hizmetleri sizlerden aldığımız güçle yerine getiriyoruz. Sizlerin bize olan güvenini hizmet olarak sizlere geri sunuyoruz. Osmangazi’deki vatandaşım diyor ki, 31 Mart tarihinde sandıktan cumhur ittifakı çıkacak, sandıktan Mustafa Dündar çıkacak” dedi.

Açılışta konuşan bir diğer isim AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise belediyeciliğin vizyon işi olduğunu belirterek, "Biz Osmangazi’nin bugününü değil, beş yıl sonrasını, on yıl sonrasını ve elli yıl sonrasını düşünerek hizmet ediyoruz. Gün gelecek çocuklarımız hatta torunlarımız geçmiş yıllarda ne güzel hizmetler yapılmış diyecek. Biz bu vizyonla ve bu misyonla çalışıyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız ve adayımız Mustafa Dündar on yılda, 1936 tane projeyi hayata geçirdi. Sizden aldığımız güçle, inşallah daha iyi şeyleri, daha güzel projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından seçim ofisi coşkulu bir törenle açıldı.