Osmaneli’nde SKM açılışı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Münür Şahin, Osmaneli Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışını yaptı.

Osmaneli halkının büyük destek verdiği açılışa yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Sürekli sloganlar atarak başkan lehine tezahürat yapan kalabalığa hitap eden Başkan Münür Şahin, “2014 seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan aday adayı iken anketlerde görülen risk üzerine partimiz beni Osmaneli’nde aday göstermişti. Ve hep birlikte çalışmayla seçimleri aldık ve 5 yıl boyunca Osmaneli’ye çok güzel hizmetleri birlikte kazandırdık. Partimiz 2019-2023 döneminde genç bir adayla seçimi daha rahat alabileceğini düşünerek aday belirledi. Osmaneli halkı bunu kabul etmedi. Ben adaylık sürecine saygı göstermişken, Osmaneli halkı 2 saatte organize olarak bin 500 kişiyi belediyemiz önüne topladı. Partimiz beni Fahrettin Poyraz, Halil Eldemir, Fatih Dönmez gibi ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için yönetici olarak değerlendirmek istedi. Fikret Karabıyık başkanıma bu süreçte çok teşekkür ediyorum. Ancak her görüşten Osmaneli halkı yapılan hizmetlerin devamı için, yeni projeler için belediye başkanı olmamızı istedi. Ben de Osmaneli halkının bu isteğini kabul ettim ve 19 Şubatta adaylığımı açıkladım. 2014-2019 döneminde Osmaneli için tarihinin en büyük yatırımlarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, milletvekillerimizin, üniversitelerimizin, tüm siyasi partilerimizin, tüm meclis üyelerimizin ve Osmaneli halkının destekleriyle gerçekleştirdik. İnşallah 2019-2023 döneminde de Osmaneli hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

“Kimseye kırgınlığımız, gönül bırakmışlığımız yok”

Başkan Şahin, konuşmasında kimseye kırgınlıklarının olmadığını belirterek, “Burada en önemli olay Osmaneli’nin geleceğidir. Şu an bizler Osmaneli için bir aradayız. Münür Şahin ismi sadece Osmaneli hedefleri için semboldür. Hayatta mevki, makam peşinde olmadım. Her şeyi tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Osmaneli halkının isteğini her şeyin üzerinde tutarak Osmaneli belediye başkanlığı için bağımsız adayım. Diğer aday kardeşlerime de başarılar dilerim. Bugüne kadar Osmaneli için hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış başta Selahattin Çetintaş kardeşim olmak üzere hakkın rahmetine kavuşmuş tüm başkanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Aramızda olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 31 Mart seçimlerinde işi ehline verdiğinizde bir dönem daha Osmaneli’ye inşallah hizmet etme fırsatı bulacağız. Osmaneli’nde bu dönem büyüme, yükseliş dönemi olacak. Kimseye kırgınlığımız, gönül bırakmışlığımız yok. Seçimler gelip geçer dostluklar devam eder. Sadece Osmaneli halkının isteği ile bağımsız aday oldum. 31 Martta halk ne derse o olacak. Tüm adaylara ve siyasi partilere başarılar diliyorum. Allah ilçemiz, ilimiz, ülkemiz için hayırlı olanı nasip etsin, Allah’a emanet olun” dedi.