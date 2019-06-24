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Osmaneli’nde Genç ve Kadın Girişimci Geliştirme Merkezi açılacak

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından Genç ve Kadın Girişimci Geliştirme Merkezi projesi hazırlanıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:54
Osmaneli’nde Genç ve Kadın Girişimci Geliştirme Merkezi açılacak

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından Genç ve Kadın Girişimci Geliştirme Merkezi projesi hazırlanıyor.


Osmaneli Belediyesi’nin yapmış olduğu bu projenin protokolü, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik PTT Başmüdür vekili Abdülaziz Çivik arasında imzalandı.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Osmaneli Belediyesinin proje konusunda ilçemize sağladığı katkı çok büyük. Özellikle de başta Bilecik Şeyh Edebali Üniversite’si olmak üzere 22 ye yakın üniversitemizin projelerde katkısı büyük. Bu yeni projemize özellikle genç ve kadın girişimcilere destek olan; Bilecik PTT Baş Müdürlüğü, İŞKUR, KOSGEB, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:54
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