Osmaneli’de öğrencilerin karne heyecanı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 3 bin 273 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmaneli ilkokulunda, protokol mensuplarının yanı sıra velilerin de katıldığı karne dağıtım töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının huzurlu bir şekilde tamamlandığını söyledi. Öğrencilere hitaben konuşan Ekinci, "Karne, öğrencinin başarılı ya da başarısız olarak etiketlendiği bir belge değil, öğrencinin bulunduğu eğitim ortamında ondan beklenen bilgi ve beceri alanındaki yeterlilikleri ne derece gösterdiğine ilişkin değerlendirme olarak algılanmalıdır. Önümüzdeki bu tatilin sizleri kesinlikle rehavete düşürmemesini diliyorum. Unutmayın tembel, öğrenemeyen öğrenci yoktur. Okumanın bilincinde olmayan çalışmayan öğrenci vardır. Sizlere bol kitap okumanızı öneriyorum, okuma sevgisini kazandıktan sonra okumayı alışkanlık haline getirdiğinizde, çalışma konusunda bütün engelleri aşarsınız" dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin de öğrencilere ve velilere seslendi. "Öğrenciler sadece karnesindeki not durumuna göre değerlendirilmesin" diyen Başkan Şahin, "Eğitim her memleketin olduğu gibi bizim de en temel insana odaklı hizmette en önemli unsurumuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmede, onların modern dünyanın gerekleriyle donatma da ve kendi ayakları üzerinde duracak şekilde ve Osmaneli ile beraber bütün memleketimize, memleketimizin bugününe ve istikbaline katkıda bulunacak şekilde yetiştirmek en temel vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

Eğitimin önemine vurgu yapan Kaymakam Naif Yavuz ise iyi yetiştirilmeyen neslin geleceğe de fayda vermeyeceğini ifade etti. Yavuz "Öğretmenlerimizin göstermiş olduğu çabanın biraz daha üstünde çaba göstermesi gerekiyor. Buna mecburuz. Toplumun tüm kurumları aileler başta olmak üzere tüm kadrolarıyla, hepimiz eğitime öğretime destek vermek zorundayız Dolayısıyla, iyi bir insan iyi bir birey yetiştirmek istiyoruz. Bir eğitim ve öğretim dönemini de huzur içinde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Allah’a şükür tüm okullarımızda huzur ve güven içerisinde öğretmenlerimiz, eğitim camiamız gereken özveriyi Gösterdiler ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde oldular" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunarak yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını ve yaz spor okullarına gitmelerini isteyen Kaymakam Yavuz konuşmasının devamında, "Başarı sadece akademik başarı değildir. Spor, sanat gibi alanlarda da sosyal gelişme alanlarında da önemli başarılar var. Bunların ayrıca akademik başarıya yansıması da bizi ayrıca sevindiriyor" diye konuştu.

Karnesini verdiği her öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Yavuz, velilerle de konuşarak, "Çocuklarımızın bu başarısındaki en büyük pay siz ve değerli öğretmenlerimizdir. Sizleri de göstermiş olduğunuz bu azim karşısında tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Yavuz ve diğer protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı.

Osmaneli İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.