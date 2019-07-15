Osmaneli’de 15 Temmuz Şehitleri anma töreni

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla şehir mezarlığındaki şehitlik anıtında tören düzenlendi.

Törene Osmaneli Kaymakam vekili Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Osmaneli İlçe Müftülüğü bünyesinde görevli imamların Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua edildi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Fatih Camine geçerek burada şehitler için okunan hatim duası yapıldı. Camide imam hatipler tarafından okunan Mevlid-i Şerifler ve ilahilerin ardından tüm şehitler için hep birlikte dualar edildi. Osmaneli Belediyesi tarafından öğle namazı çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Osmaneli ilçesinde ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle belediye binası önünde saat 20.00’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek