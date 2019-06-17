Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezi’nden yangın eğitimi

Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ilçede faaliyet gösteren bir şirketin çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, diğer belediyelere örnek olacak şekilde çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Yangın eğitimi sonrasında bir açıklama yapan Başkan Şahin,“Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi BEBKA destekleriyle kurduğumuz 2015 yılından bu yana hizmet veren en önemli kurumlarımızdan biri. Başta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz, İstanbul Ticaret Üniversitemiz, diğer üniversitelerimizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Milli Eğitim Bakanlığımızın,İŞKUR İl Müdürlüğü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KOSGEB, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi birçok kurumla işbirliği içinde Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimiz her belediyeye örnek olacak bir eğitim merkezi olmaya devam ediyor. Osmaneli Belediyesi bu konuda da aldığı ödüllerle örnek belediye olmayı sürdürüyor" dedi.