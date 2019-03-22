Osmaneli MYO’de Aşçılık Bölümü açılıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulu’na (MYO) Aşçılık Bölümü açılıyor.

Osmaneli Meslek Yüksek Okulu’na 2019-2020 öğretim döneminde yeni açılacak olan Aşçılık Bölümü için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hasan Yamık bir araya geldi. Yeni açılacak bölümle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, “Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hasan Yamık ve öğretim üyelerimizle yeni açılacak olan bölümümüzü değerlendirdik. Üç yeni bölümle büyüme sürecine girecek meslek yüksekokulu için yeni konaklar tahsis ederek öğrenci ve bölüm sayımızı arttıracağız. Osmaneli projelerine destek veren değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.