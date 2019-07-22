Osmaneli lösemili çocuklar için bir araya geldi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Engelliler Derneği organizesi ile Osmaneli’ndeki lösemili çocuklar ile aileleri bir araya geldiler.

Osmaneli’nde kamp yapan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da etkinliğe katılarak lösemili çocuklara destek oldu. Osmaneli halkı tarafından çok takdir edilen Beşiktaş Kulübü’nün bu desteği aileleri de çok mutlu etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Beşiktaş yönetimine ve kadın futbol takımının değerli hocası Mutlucan Zavutçu’ya ve sporculara teşekkür etti.