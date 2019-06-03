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Osmaneli Kaymakamı Yavuz’un Ramazan Bayramı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:26
Osmaneli Kaymakamı Yavuz’un Ramazan Bayramı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Yavuz, mesajında; dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve sevincinin yaşandığını belirtti. Yavuz mesajında "Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve adetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek, geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir. Bayramlar, sevinçleri büyütme mevsimidir. Önce gönüllerimizi bir sevgi yumağı haline getirelim, sonra annelerimizin ve babalarımızın gönüllerini alalım. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı, şefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı sevindirmeyi unutmayalım. Asırlardan beri birlik, dirlik içerisinde kutladığımız, yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan bu Ramazan Bayramının da millet olarak gönüllerimizin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına, bayram sevinciyle coşmasına vesile olmasını dilerim. Bu vesile ile bayram günleriyle sınırlı olmaması gerektiğine inandığım hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde, günlerinizin bayram mutluluğu ile geçmesini tüm içtenliğimle diler, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın ve Osmaneli halkımın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:26
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