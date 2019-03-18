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Osmaneli ‘de Çanakkale Zaferi’nin 104’nci yıl dönümü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’nci yıl dönümünü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
Osmaneli ‘de Çanakkale Zaferi’nin 104’nci yıl dönümü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’nci yıl dönümünü dolayısıyla tören düzenlendi.


Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Haydar Doğan, Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şube müdürleri, askeri erkan, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Sabah 10.00’da kaymakamlığın önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Jandarma Kıdemli Üstçavuş Feramuz Yıldız yaptı. Yıldız, "Bugün Türk vatanının bölünmez bütünlüğünün korunması bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması ve yüce milletimizin bağımsızlığı ölmeyi bir şeref bilerek Çanakkale’de, yemende, Kafkaslarda, kurtuluş savaşın da, Kore de, Kıbrıs ta yurt içi ve yurt dışın da icra edilen teröristlerle mücadele harekatın da milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için 15 Temmuz da karada, denizde ve Türk havacılığı uğruna hayatlarını feda ederek bütün rütbelerin en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerimizi anma günüdür. Bugün aynı zamanda yakın tarihimizi şeref sayfasından birini oluşturan sonuçları itibarı ile milletimizin kaderini ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale zaferinin 104 cü yıldönümüdür. Bu vesile ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere fedakar gazilerimize saygı ve şükranlarımızı bir kez daha yineliyor, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.


Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin Osmaneli İmam Hatip Ortaokulunun toplantı salonunda da program düzenlendi. 75’nci Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, Mehmet Toprak oldu adlı tiyatro oyunun ardından şiir okunması program son buldu. Programın sonrasında protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudular. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra İlçedeki şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarına Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediyenin ortaklaşa hazırlamış olduğu öğle yemeği programından sonra sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
  1. doğa

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