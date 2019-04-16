0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Osmaneli’ de 4006 Tübitak Bilim Fuarı açıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Hisarcık Beşevler Ortaokulu tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

16 Nisan 2019 Salı 16:01
Osmaneli’ de 4006 Tübitak Bilim Fuarı açıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Hisarcık Beşevler Ortaokulu tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.


Danışman öğretmenlerin koordinatörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan 10 proje Hisarcık Beşevler Ortaokulu’nun yanında bulunan düğün salonun da davetlilere sunuldu. Fuar, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Can kurdele kesmeleriyle açıldı. Daha sonra İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilerle tek tek ilgilenerek projeler hakkında bilgi aldı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Emin Kobak, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın bu yıl beşincisini açtıklarını kaydetti. Kobak, “ Bilim fuarı genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile el becerisininbirleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı bu buluşlarınınortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Sevgili öğrenciler, biliniz ki yeryüzün de hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Emininki proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Öğrencilerimize teşekkür ediyor ve bu başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmen arkadaşlarımız özverili çalışmayla projelerini oluşturdu. Bu projedeki yapılan ürünleri sizlerle ve velilerimizle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.


Fuar gezisinin ardından konuşma yapan Kaymakam Yavuz ise, “Bir milletin geleceği gençlerdir, okumuş ve yetiştirilmiş bir toplumdur. Sizlerin bu alanda yaptığı faaliyetler, ortaya koyduğu deneyler, temalar ve küçük küçük de olsa ileriye dönük umut kıvılcımları oluşturan bu faaliyetler bizim için çok önemlidir. Çünkü hiçbir millet ilim olmadan akıl olmadan muasır medeniyet seviyesine yükselemiyor." ifadelerini kullandı. Bu güzel çalışmalarından dolayı danışman öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:01
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye olağanüstü itiraz dilekçesini sundu.
    1. AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye..
    2. Ağrı’da sanayi sicil kanunu ve..
    3. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    4. Yeni muhtardan eski muhtara plaket
    5. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu..
    6. Altınordu Belediyesi’nde sosyal denge..
    7. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi..
    8. Polisten uyuşturucu satıcılarının..
    9. Türkiye’de ilk kez "Yenilebilir Sanat..
    10. İstanbul - Tekirdağ etabının galibi..
    11. "Cin çıkarma" ve define bulma vaadiyle..
    12. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    13. Avrupa Kick Boks Kupasında Termalspor..
    14. Erdoğan'dan Notre Dame açıklaması:..
    15. AK Parti'den açıklama
    16. Ebeveynlere gazlı içecekler konusunda..
    17. Cin çıkartacağız diyerek 700 bin TL..
    18. Yöresel lezzetler 600 yıllık handa..
    19. AK Parti'li Yavuz YSK'ye geldi
    20. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    21. Denize giren Özbek turist boğulma..
    22. "Hala Sultan’ın İzinde" belgeselinin..
    23. Tosuncuk'un İnterpol'den kaçma planı..
    24. Otomobil, kutlama yapan taraftarların..
    25. Türkiye’nin 3’te 1‘inin sindirim..
    26. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri..
    27. Başsavcı Tiryaki’den Başkan..
    28. Etiyopya Başkonsolosu Gebremichael..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame..
    30. Başkan Gürün, Bölge Müzesi..
    Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena gömdü! "Liste yapmaya meraklıysan..."
    Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena gömdü! "Liste yapmaya meraklıysan..."
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi