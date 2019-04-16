Osmaneli’ de 4006 Tübitak Bilim Fuarı açıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Hisarcık Beşevler Ortaokulu tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Danışman öğretmenlerin koordinatörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan 10 proje Hisarcık Beşevler Ortaokulu’nun yanında bulunan düğün salonun da davetlilere sunuldu. Fuar, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Can kurdele kesmeleriyle açıldı. Daha sonra İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilerle tek tek ilgilenerek projeler hakkında bilgi aldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Emin Kobak, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın bu yıl beşincisini açtıklarını kaydetti. Kobak, “ Bilim fuarı genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile el becerisininbirleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı bu buluşlarınınortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Sevgili öğrenciler, biliniz ki yeryüzün de hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Emininki proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Öğrencilerimize teşekkür ediyor ve bu başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmen arkadaşlarımız özverili çalışmayla projelerini oluşturdu. Bu projedeki yapılan ürünleri sizlerle ve velilerimizle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Fuar gezisinin ardından konuşma yapan Kaymakam Yavuz ise, “Bir milletin geleceği gençlerdir, okumuş ve yetiştirilmiş bir toplumdur. Sizlerin bu alanda yaptığı faaliyetler, ortaya koyduğu deneyler, temalar ve küçük küçük de olsa ileriye dönük umut kıvılcımları oluşturan bu faaliyetler bizim için çok önemlidir. Çünkü hiçbir millet ilim olmadan akıl olmadan muasır medeniyet seviyesine yükselemiyor." ifadelerini kullandı. Bu güzel çalışmalarından dolayı danışman öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.