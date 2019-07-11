Osmaneli Belediyesi tabelasına ’T.C.’ ibaresi ekleniyor Bilecik’in Osmaneli Belediye binasında asılı olan Osmaneli Belediyesi yazısı önüne ’T.

Bilecik’in Osmaneli Belediye binasında asılı olan Osmaneli Belediyesi yazısı önüne ’T.C.’ ibaresi ekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaneli Belediyesi Meclis üyeleri tarafından geçtiğimiz meclis toplantısında verilen "Osmaneli Belediyesi’nin tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi" önergesi kabul edildi. CHP Osmaneli İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yazının biraz gecikmesi, T.C. ibaresinin geç kalmasının nedeni Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin’in yazı için özel olarak ilgilendiği içindir. İşin ehli kişilere Osmaneli’mize yakışır şekilde yaptırdığını ve sona gelindiğini öğrendik. Çok yakın belediye binamız T.C. Osmaneli Belediyesi ibaresine kavuşuyor. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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