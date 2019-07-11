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Osmaneli Belediyesi tabelasına ’T.C.’ ibaresi ekleniyor

Bilecik’in Osmaneli Belediye binasında asılı olan Osmaneli Belediyesi yazısı önüne ’T.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:10
Osmaneli Belediyesi tabelasına ’T.C.’ ibaresi ekleniyor

Bilecik’in Osmaneli Belediye binasında asılı olan Osmaneli Belediyesi yazısı önüne ’T.C.’ ibaresi ekleniyor


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaneli Belediyesi Meclis üyeleri tarafından geçtiğimiz meclis toplantısında verilen "Osmaneli Belediyesi’nin tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi" önergesi kabul edildi. CHP Osmaneli İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yazının biraz gecikmesi, T.C. ibaresinin geç kalmasının nedeni Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin’in yazı için özel olarak ilgilendiği içindir. İşin ehli kişilere Osmaneli’mize yakışır şekilde yaptırdığını ve sona gelindiğini öğrendik. Çok yakın belediye binamız T.C. Osmaneli Belediyesi ibaresine kavuşuyor. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:10
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