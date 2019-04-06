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Osmaneli Belediyesi Alternatif Turizm Fuarı’na katıldı

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi, Antalya’da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı’na katıldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:22
Osmaneli Belediyesi Alternatif Turizm Fuarı’na katıldı

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi, Antalya’da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi Fuarı’na katıldı.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Belediyesi olarak böyle bir fuarda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Şahin, “Hestourex Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Osmaneli turizmde yükselen bir değer olarak fuarda yerini aldı. Sağlık, spor, tarih, doğa ve eko turizm alanlarında Osmaneli fuarda çok ilgi çekti. Osmaneli çok kısa bir sürede ilimizin, bölgemizin, Türkiye’nin ve Dünya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olacak. Bilinen 18 medeniyete ev sahipliği yapan Osmaneli turizmde bu ilgiyi hak ediyor. Esnafımız artık gelecek turistleri ağırlayacak planlamaları yapmaya devam etmeli. Bu konuda Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:22
  1. doğa
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