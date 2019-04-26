Osmaneli Atatürk Orta Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Birbirinden ilginç projelerin sergilendiği fuara çok sayıda davetli katıldı. Atatürk Ortaokulu, 46 öğrenci ve 17 rehber öğretmenin çalışmasıyla ortaya koydukları 23 projeyi okullarının bahçesinde sergilediler. TÜBİTAK destekli projede değişik alanlardaki çalışmaların sergilendiği fuarın açılışına, Belediye Başkan vekili Ahmet Kaya, İlçe Milli eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, şube müdürleri, kurum ve daire amiri ile öğrenci ve veliler katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Atatürk Ortaokulu Müdürü Ezgi Soylu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının öğrencilere çok şey kattığını, proje sayesinde öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını, kaynaştıklarını ifade etti. Soylu, "23 proje ile bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Burada çok güzel çalışmalar elde edildi. Ortaokullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla, ortaokul öğrencilerinin kendi ilgileri doğrultusun da belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Hem bu çalışmaları yapmak hem de sunmak, çocukların çok güzel bir halet-i ruhiye içerisine girmelerini sağlıyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilim fen ve ihtisas nerde varsa gidip öğrenmeye mecburuz, sözünü içselleştirerek hazırladığımız bilim fuarımızın hazırlanmasın da büyük emeği olan proje yürütücümüz Ayşe Özdamar’a büyük özveriyle çalışan ve serginin düzenlenmesin de emeği geçen tüm personelimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Naif Yavuz’a, Belediye Başkanı Münür Şahin’e Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinciye, Halk eğitim Merkezi Müdürü Arif Elmas’a, Rahmetli Belediye Başkanı Mustafa Selahattin Çetintaş’ın ailesine ve okul aile birliği üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Fuarın açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından öğrenciler, programa katılan davetlilere projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.