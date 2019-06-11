Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu

Osmaneli 75. Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Okul Müdür yardımcısı Armağan Göybulak, eğitimin milletlerin varoluş mücadelesinin en temel taşı olduğuna vurgu yaptı. Göybulak “Değerli velilerimiz, emanet olarak aldığımız evlatlarınızı bir ebeveyn olarak bütün idarecilerim, öğretmenlerim, tüm personelim ile onların daha kendilerinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrardan sizlere teslim ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattınız, bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz kılavuzluk ve ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. Değerli gençler bütün toplum ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizimde geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler bu umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzenine çıkaracaksınız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bu gün okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Sizleri mezun olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ama bizleri daha da mutlu edecek şey ileride sizleri öncelikle iyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olarak görmektir. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Kaymakam Naif Yavuz ”Mezun olacak olan öğrencilerimizin bu güzel mezuniyet törenleri bizleri sevindirmiştir. Öğrencilerimizin girecekleri üniversite sınavında başarılı olacaklarına inanıyorum. Ancak buradan kıymetli velilerimize de şunu belirtmek isterim ki, ilk yıllarında istedikleri bölümlere yerleşemeyen çocuklarımızın okuma azimlerinin sonlandırılmaması gerekir. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki üniversite hayatların da başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Daha sonra okul birincisi Buket Karışan, mezuniyet kütüğüne plaketini çakarak flamayı bir sonraki sınıfların okul temsilcisine devretti

Karışanın plaket ve mezuniyet belgesini Kaymakam Naif Yavuz verdi. Diğer öğrencilerin mezuniyet belgeleri ise protokol üyeleri ve sınıf öğretmenleri tarafından verildi. Mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerini kutlamak amacıyla hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarının ardından öğrencilerin gönüllerince eğlenmelerinin ardından program sona erdi.

Düzenlenen mezuniyet törenine; Kaymakam Naif Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı