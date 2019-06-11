0553 313 94 23

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu

Osmaneli 75.

11 Haziran 2019 Salı 11:07
Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu

Osmaneli 75. Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.


Okulun spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Okul Müdür yardımcısı Armağan Göybulak, eğitimin milletlerin varoluş mücadelesinin en temel taşı olduğuna vurgu yaptı. Göybulak “Değerli velilerimiz, emanet olarak aldığımız evlatlarınızı bir ebeveyn olarak bütün idarecilerim, öğretmenlerim, tüm personelim ile onların daha kendilerinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrardan sizlere teslim ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattınız, bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz kılavuzluk ve ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. Değerli gençler bütün toplum ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizimde geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler bu umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzenine çıkaracaksınız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bu gün okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Sizleri mezun olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ama bizleri daha da mutlu edecek şey ileride sizleri öncelikle iyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olarak görmektir. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah’a emanet olun” diye konuştu.


Daha sonra bir konuşma yapan Kaymakam Naif Yavuz ”Mezun olacak olan öğrencilerimizin bu güzel mezuniyet törenleri bizleri sevindirmiştir. Öğrencilerimizin girecekleri üniversite sınavında başarılı olacaklarına inanıyorum. Ancak buradan kıymetli velilerimize de şunu belirtmek isterim ki, ilk yıllarında istedikleri bölümlere yerleşemeyen çocuklarımızın okuma azimlerinin sonlandırılmaması gerekir. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki üniversite hayatların da başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.


Daha sonra okul birincisi Buket Karışan, mezuniyet kütüğüne plaketini çakarak flamayı bir sonraki sınıfların okul temsilcisine devretti


Karışanın plaket ve mezuniyet belgesini Kaymakam Naif Yavuz verdi. Diğer öğrencilerin mezuniyet belgeleri ise protokol üyeleri ve sınıf öğretmenleri tarafından verildi. Mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerini kutlamak amacıyla hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarının ardından öğrencilerin gönüllerince eğlenmelerinin ardından program sona erdi.


Düzenlenen mezuniyet törenine; Kaymakam Naif Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ – Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki "mantık evliliği" tazelendi
    1. ANALİZ – Rusya ve Çin: Batının..
    2. Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı..
    3. 3 günlükken ameliyatla kavun..
    4. Ordu’da yaylalar birleşiyor
    5. Yusuf Yazıcı'ya gelen teklif reddedildi!
    6. KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
    7. Kuveyt Türk’ten 500 öğrenciye staj ve..
    8. Saka kuşları pahalıya patladı
    9. Hasta taşıyan ticari taksi kaza yaptı:..
    10. Avrupa borsaları
    11. Hatay’da bir haftada 124 trafik kazası..
    12. Kaleiçi Old Town’a İtalya’dan kardeş..
    13. Ayda 8 bin kişi Hoş Geldiniz Masası’na..
    14. Konya Kulu’da dolu ekili arazilerde..
    15. Akyurtlu öğrenciler Çanakkale yolcusu
    16. Oynadıkları alanın yeniden..
    17. "Süper Lig'e kalıcı olmak için geldik"
    18. Soylu’dan tehditlere sert cevap! “Size..
    19. Sivilleri hedef alan PKK suçu..
    20. Tuna Nehri’nde batan yolcu teknesi..
    21. Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinde..
    22. PKK'nın Çevrimli katliamı hafızalardan..
    23. "YKS'den önce bol oksijenli gün..
    24. Üniversitelerde tanıtım dönemi..
    25. Ankaralılardan sahilde oyun havası
    26. Genç bilim insanlarını, bilimsel..
    27. Motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü, 2..
    28. Hocalar’da koyun kırkımı şölen..
    29. Kent söyleşilerine rektörler konuk..
    30. Selden etkilenenNallıhan’nda hasar..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...