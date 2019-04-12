0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Osmancık’ta yerel kapasite geliştirme semineri

Osmancık’ta derneklerin ve kamu kuruluşlarının katıldığı yerel kapasite geliştirme faaliyetinin üçüncüsü düzenlendi.

12 Nisan 2019 Cuma 19:04
Osmancık’ta yerel kapasite geliştirme semineri

Osmancık’ta derneklerin ve kamu kuruluşlarının katıldığı yerel kapasite geliştirme faaliyetinin üçüncüsü düzenlendi.


Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu tarafından organize edilen ve Osmancık’ta bulunan dernek ve kamu görevlilerinin katıldığı"Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyeti” eğitim programında katılımcı dernek ve kamu görevlilerine eğitim programının hedefleri, dernekler mevzuatı, STK’larda kurumsal kapasite geliştirme, STK’lara sağlanan fon kaynakları, DERBİS-PRODES sistemleri, proje planlama, örnek proje uygulaması konularında bilgiler verildi.


Öğretmenevi toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerinde bir konuşmasını yapan Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, STK’ların devletin vazgeçemediği unsurlarının başında geldiğini, kamu kurumlarımızın sivil toplum çalışmalarını desteklediğini ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün dün olduğu gibi bugünde elinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.


Konuşmaların ardından Osmancık Fotoğraf Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm Araştırma Derneği(OFKAD) Başkanı İsmail Kabakdere, Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a derneğin ilçe geneli ve bölgede yapmış olduğu çalışmalara verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür plaketi taktim etti.


Seminere Osmancık Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Yusuf Köse, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şenay Aksan, ilçede faaliyetlerini yürüten derneklerin temsilcileri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:04
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK'nin KHK'li başkanlarla ilgili kararı
    1. YSK'nin KHK'li başkanlarla ilgili kararı
    2. Kıl dönmesi nedir neden olur? Kıl..
    3. Büyükelçi Er Özbekistan..
    4. İlçe Belediye Başkanları Aşgın’ı..
    5. "Altınordu, önemli bir Türkiye..
    6. Okul çağındaki çocuklara "Sağlık..
    7. Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’..
    8. Maduro: "Assange, ABD’ye iade edilirse..
    9. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    10. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze'de..
    11. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze'de..
    12. GÜNCELLEME - Bursa'daki kuyumcu..
    13. AK Parti’li Kiler: “Ahlat, bölgede..
    14. Dağda mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı
    15. Katliam gibi kazada tutuklu sanıklar..
    16. Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek..
    17. Erdoğan'dan Merkel'e taziye telefonu!
    18. Suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
    19. Vali Çağatay’dan Tatvan ziyareti
    20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Abdullah Gül, Ayşe Baykal ile görüştü! “Yeni parti kurulacak”
    Abdullah Gül, Ayşe Baykal ile görüştü! “Yeni parti kurulacak”
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir