0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Osmancık’ta polis teşkilatı 174. yılını kutladı

Osmancık’ta Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:00
Osmancık’ta polis teşkilatı 174. yılını kutladı

Osmancık’ta Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.


Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Osmancık Hükümet Konağı meydanında tören düzenlendi.


Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende komiser Demir Demirel günün anlam ve önemine dair konuşmayı yaparak; “Kapısı her daim vatandaşımıza açık olan Polis Teşkilatımız Mesai mefhumu gözetmeden 24 Saat esasına göre büyük bir gayret ve fedakarlık ile hizmet vermektedir. ”dedi.


Emniyet teşkilatının 10 Nisan 1845 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Demirel, "Emniyet teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve kollamak, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etmek husussunda kanunların verdiği yetki ile gece-gündüz demeden fedakarca hizmet etmektedir. Şanla, şeref ile yazdığı 173 yıllık maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 174. kuruluş yılına girerken sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Kapısı her daim vatandaşımıza açık olan Polis teşkilatımız mesai mefhumu gözetmeden 24 saat esasına göre büyük bir gayret ve fedakarlık ile hizmet vermektedir. Teşkilatımız, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmasının görev ve bilinci içerisinde, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesile ile başta şehit olan tüm Kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Teşkilatımıza gece-gündüz hizmet veren ve vermeye devam edecek olan tüm meslektaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyor, günlerini kutluyorum.” şeklinde konuştu.


Osmancık Hükümet Konağı meydanındaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, makamında tebrikleri kabul etti.


Atatürk anıtı önünde başlayan törene, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Murat Demir, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüseyin Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Bcvş. Tevfik Kara, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, BM'den Venezuela temsilcisini kovmasını istedi
    1. ABD, BM'den Venezuela temsilcisini..
    2. AK Parti MYK Toplantısı
    3. YSK'dan flaş karar! İlçede seçimi..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Başvurduğumuz..
    5. Büyükçekmece seçimleri iptal mi..
    6. AB Zirvesi Brexit gündemiyle toplandı
    7. Toprak Günü münasebetiyle Gazze'de..
    8. ABD Kongresinden Trump'a karşı adamı
    9. Artvin’in Yusufeli ilçesinde CHP’nin..
    10. Vertigo nedir? Vertigo belirtileri..
    11. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    12. Osmancık’ta polis teşkilatı 174...
    13. Fırat Arslan maça hazır
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    16. Uluslararası yoldaki obruk yeniden..
    17. THY yurtdışı ve yabancı hava yolları..
    18. İngiltere Yemen'deki savaşa rağmen..
    19. Papis Cisse: “Gol krallığında hedefim..
    20. 2,5 yaşındaki çocuk kapağı açık..
    21. Parkinsonlu hastaların mutlu günü
    22. Çorum Belediyesi TSM Korosu’ndan bahar..
    23. Düzce’de otomobil ağaca çarptı: 2..
    24. AK Parti MYK Toplantısı
    25. Fatih Erdin'den bronz madalya
    26. Ayça Çağla Altunkaya kimdir nereli ne..
    27. ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman..
    28. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından..
    29. Beşiktaş istiyordu! Orkun Kökçü imzayı..
    30. Rabia Naz öldürüldü mü? Arkasında..
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!