Osmancık’ta ahır yangını Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Kamil köyünde birahırda yangın çıktı.

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Kamil köyünde birahırda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir büyükbaş hayvan telef olurken son anda ahırdan çıkartılan 3 inek’te yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçesi’ne bağlı Kamil köyü Çaylı Mahallesi’ndeki Sadık Y. (82)’ye ait ahırda, gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ahırdan dumanların yükseldiğini gören köylüler itfaiye’yi arayarak yardım istediler. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvandan 3’ü son anda yaralı olarak kurtarılırken 1 ineğin ise telef olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Jandarma ekipleri olayla ilğili soruşturma başlattı.

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