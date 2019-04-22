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Seçim 2019 Sayfası

Osmancık dernekler federasyonu kahvaltıda buluştu

Merkezi İstanbul’da olan Osmancık Dernekler Federasyonu üyeleri, kahvaltıda buluştu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:36
Osmancık dernekler federasyonu kahvaltıda buluştu

Merkezi İstanbul’da olan Osmancık Dernekler Federasyonu üyeleri, kahvaltıda buluştu.


Dernek başkanları ve federasyon delegeleri katılımı ile ilki Osmancık’ta yapılan kahvaltının ilçede aktif olarak faaliyet gösteren derneklerle tanışma, kaynaşma ve istişare amaçlı düzenlendi öğrenildi.


Osmancık Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Koşar, federasyonun oluşmasında temel amacın Türkiye’de birçok ilde faaliyetlerini yürüten Osmancık Dernekleri’nin bir çatı altında toplanması olduğunu belirterek bu amaç doğrultusunda da ilk toplantının da Osmancık’ta yapıldığını söyledi.


Birlik beraberliği sağlama, kaynaşma, kültürleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarabilme adına derneklerin vazifesinin çok büyük olduğuna inandıklarını belirten Koşar; “İnsanların iyi gününde sevincini yaşayacağı, kötü gününde sırtını yaslayabileceği, dertlerini paylaşabileceği yerlerden biri olan derneklerimizin birlik beraberliği sağlama, kaynaşma, kültürleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarabilme adına önemli vazifeleri vardır. Bunun bilinci ile Türkiye’nin farklı illerinde faaliyetlerini sürdüren Osmancık derneklerimizi bir çatı altında toplama adına merkezi İstanbul’da olan Osmancık Dernekler Federasyonu’nu kurduk." dedi.


Merkezi İstanbul’da olmasına rağmen tüzüğümüz gereği merkezimizi Osmancık’a, Ankara’ya ya da diğer illerimize de alma imkanları bulunduğunu hatırlatan Koşar, "Federasyonumuzda görev alan avukatından, maliyecisine, tüm delegelerimiz ve üyelerimiz Osmancıklı olup hayatın her alanında hemşerilerimizin her durumunda gece gündüz demeden yanlarında olmak için çalışacağımızın bilinmesini isteriz.”ifadelerini kullandı.


Osmancık Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Koşar hemşerileri ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirerek Osmancıklıları, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de ve Türkiye’nin diğer illerinde en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.


Toplantıda İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Osmancık Dernekleri başkanları ile Osmancık’ta faaliyetlerini sürdüren dernek başkanları kendilerini tanıttı, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:36
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