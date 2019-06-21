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Osmancık Belediyesi’nden Ahmet’e akülü araç

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Kumbaba köyünde 24 yıl önce kolsuz ve ayaksız olarak dünyaya gelen Ahmet Aktaş yeni akülü aracına kavuştu.

21 Haziran 2019 Cuma 20:29
Osmancık Belediyesi’nden Ahmet’e akülü araç

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Kumbaba köyünde 24 yıl önce kolsuz ve ayaksız olarak dünyaya gelen Ahmet Aktaş yeni akülü aracına kavuştu. Ahmet’e yeni akülü aracını Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör teslim etti.


Osmancık bağlı Kumbaba köyünde kolsuz ve ayaksız olarak dünyaya gelen ve uzun süredir akülü aracı olmadığı için evden çıkamayan 24 yaşındaki Ahmet Aktaş yeni akülü aracına kavuştu. Ahmet’in durumunu öğrenen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör genç adaşına akülü aracını teslim etti.


Çocukluğundan beri tanıdıkları Ahmet Aktaş’ın her zaman yanında olacaklarını belirten Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Ahmet kardeşimizin akülü aracı olmadığı için uzun süredir evden çıkamadığını öğrendik. Çocukluğundan beri tanıyoruz ve çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çok sosyal bir yapısı var. Evde oturmak Ahmet’e göre değil. Dışarıya çıkmayı, dolaşmayı hatta diğer gençlerle aktivitelerde bulunmayı seviyor. İnşallah bundan böyle yeni aracıyla dışarıda daha çok vakit geçirecek. Biz de her zaman Ahmet kardeşimizin yanındayız. ”dedi.


’15 yaşında ilk akülü aracına kavuştu’


Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, doğuştan elleri ve ayakları olmayan Ahmet Aktaş için 1998 yılında medyanın gücünü kullanarak milyonlara ulaşmıştı.


Çevrim, sanatçı dostları İbrahim Sadri, Sezer Bağcan ve Mahalli Sanatçı Gencay’ın yorumlarının yer aldığı “Haydi Ver Elini” adlı bir kaset hazırlayarak, gelirini Ahmet’in tedavisi için bağışlanmıştı. Raks’ın ücretsiz basım ve dağıtımını üstlendiği kaset yok satmaya başlayınca Ahmet birden ülke gündemine oturmuştu.


Ulusal gazeteler ve televizyonların da ilgisini çeken Ahmet’e yardım yapılabilmesi için Osmancık Kaymakamlığı bir hesap açtırmış, kasetin geliri de bu hesaba aktarılarak Ahmet’e bir ev alınmıştı.


Daha sonra İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne götürülen Ahmet’in sağlıklı bir şekilde el ve ayaklarına kavuşması ve doktorlar her yıl yapılacak düzenli tedavi ile kemik eklenerek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tedavi olmasının mümkün olmadığı belirlenince 2010 yılında dünyaca ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan, dönemin İzmir Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan aracılığıyla Almanya’da özel dizayn edilen akülü tekerlekli sandalye sipariş ederek aracı Alsancak’taki evinde Ahmet’e teslim etmişti.


Uzun süre bu aracı kullanan Ahmet’e bugün yardım elini Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör uzatarak yeni akülü aracını teslim etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:29
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