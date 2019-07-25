Osmancık Belediye Başkan Ahmet Gelgör; "Kaldırım işgali, hak ihlalidir"

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kaldırım işgalini ilçe halkı ile birlikte el ele gönüllülükle önlemek istediklerini belirterek esnaflara “Kaldırımı işgal etmeyelim, vatandaşlarımızın hakkını ihlal etmeyelim” çağrısında bulundu.

Seçimden önce ’Herkesin huzurlu ve mutlu olduğu bir şehir hayali’ ile yola çıktıklarını belirten Başkan Gelgör, kaldırım işgalinin ilçe esnafının duyarlılığı ile kendiliğinden çözülebileceğine inandığını belirtti.

’Esnafımız bu vebalin altında kalmasın’

Vatandaşlardan gelen yoğun kaldırım işgali şikayetlerinin tüm ilçe esnafını vebal altında bıraktığına dikkat çeken Ahmet Gelgör, "Öncelikle ben de bir esnafım. Kaldırım işgali ile ilgili şikayet geldiğinde esnafımızın gözünden de değerlendiriyorum. Bu konuda yüzlerce şikayet var. Bu kadar çok şikayet olması önce bir esnaf olarak sonra da belediye başkanı olarak beni oldukça rahatsız ediyor. Çünkü her şikayet esnafımızı vebal altında bırakıyor." dedi.

’Kaldırım işgali hak ihlalidir’

Esnaftan kaldırım işgallerinin kaldırılmasını isteyen Başkan Gelgör, “Biz belediyenin yaptırım mercii değil, çözüm yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle zabıtayı gönderip ceza uygulayarak esnafımızı da sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Ancak kaldırım tamamen yayaların hakkıdır. Annelerimizin, bacılarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın hakkıdır. Kaldırım işgali büyük bir hak ihlalidir. Ben Osmancık esnafımızın hakka girmesini istemiyorum. İşgalleri esnafımızın her hangi bir uyarı olmadan kaldırmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

’İlk denetimler farkındalık amacıyla yapılacak’

Kaldırım işgaline yönelik ilk denetimin farkındalık oluşturmak ve esnafı bilgilendirmek amacıyla yapılacağını ifade eden Gelgör “İlk etapta bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. İlçemizdeki bu sorunu vatandaşlarımız ile el ele gönüllü bir şekilde çözmeye çalışacağız. Tüm çalışmalara rağmen vatandaşımızın hakkını ihlal etmeye devam edenler olursa da uyarı ve cezai işlem gibi gerekli prosedürler uygulanmaya konulacaktır.” şeklinde konuştu .