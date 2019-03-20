Osmancalı Düğün ve Çok Amaçlı Salon açıldı

Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesinde yapımını tamamladığı düğün ve çok amaçlı salonunun açılışını törenle yaptı.

Yunusemre Belediyesinin Osmancalı Mahallesine kazandırdığı hizmetlerden birisi olan Düğün ve Çok Amaçlı salon gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, belediye başkan yardımcları, daire müdürleri, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Muhtar Bekir Akdeniz, Belediye Başkanı Çerçi’nin mahallelerine pek çok hizmet getirdiğini belirterek, “İtfaiye ve gasilhane geldi. Kanal bakımları gerçekleştirildi. Bunları büyükşehir yaptı. Yunusemre belediyesi tarafından ise pek çok hizmet yapıldı. 40 bin metrekare üzerinde taş döşemesi yapıldı. Düğün salonumuzu açıyoruz. Birçok hizmeti bizimle buluşturan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Muhtar Akdeniz’in ardından söz alan Meclis Üyesi Adayı Mehmet Palabıyık, Cemal Kutlar ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de konuşma yaparak yaklaşan yerel seçimlerin önemine vurguladı, Cumhur İttifakı’na destek istedi.

Yunusemre Belediyesinin kurulduğu günden Yuntdağı’nın hizmetle tanıştığını vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi ise yaptığı konuşmada çalışmalarını anlattı. Başkan Çerçi, “Güzel işler yaptık. Gerek büyükşehir gerekse Yunusemre tarafından çok hizmetler geldi. Okullarımızın bakımları yapıldı. Futbol sahası tadilatı, gölet doldurma işlemleri yapıldı. Çevre ve meydan aydınlatmları yapıldı. Arazi yollarının düzeltilmesi ve yeni yolların açılması gerçekleştirildi. Yeni oyun grupları ve spor alanlarının kazandırıldı. 4 bine yakın ağaç aşılaması yapıldı. Ayrıca kıyafet yardımı evde bakım hizmeti ve erzak yardımı vatandaşlarımıza ulaştırıldı. En son Osmancalı’ya doğa sporları merkezini kazandırıyoruz. Manisa’nın en güzel projelerinden birisini Osmancalı’ya kazandıracağız. Belediyeler çalışıyor. Osmancalı, Osmancalı olalı bu kadar hizmetleri almamıştır. Bazı eksiklerimiz var bunları da hem büyükşehir hem de biz tamamlayacağız. Yıllardır neşter vurulması beklenen sorunlar bizimle aşıldı ve aşılmaya devam edecek.”

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini birlikte kesen Başkan Çerçi ve beraberindekiler düğün ve çok amaçlı salonu gezdi.