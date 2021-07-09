Osman Tomakin kimdir? Osman Tomakin nerelidir?

Osman Tomakin kimdir? Osman Tomakin, 1992 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu, aslen Orduludur. Asfa Ahmet Mithat Anadolu Lisesi’nde ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. Siyasete 2012 senesinde AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Halkla İlişkiler biriminde başladı. Halkla İlişkiler biriminde bölge başkan yardımcılığı ve STK ekibi başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 yılında İl Gençlik Kolları Seçim İşleri birimine geçenOsman Tomakin, 2014 yerel seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bölge başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2015 yılında yapılan İl Gençlik Kolları Olağan Kongresinde İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde Seçim İşleri 1. Bölge Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 senesinde Sekretarya birim başkanlığından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2018 senesinde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler birim başkanlığından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 29 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. Birçok gençlik STK’sinde kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Aile şirketlerinde yöneticilik yapmakta olan Tomakin, orta düzeyde İngilizce bilmektedir ve evlidir.