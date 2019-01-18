Osman Selçuk Aldemir kimdir? Osman Selçuk Aldemir hangi görevlerde bulundu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni atama kararnamesine göre, 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama yapılan üniversiteler arasındaAdnan Menderes Üniversitesi de yer aldı. Adnan Menderes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir oldu. Peki Osman Selçuk Aldemir kimdir, akademik çalışmaları nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni atama kararnamesine göre, 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama yapılan üniversiteler arasında Adnan Menderes Üniversitesi de yer aldı. Adnan Menderes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir oldu. Peki Osman Selçuk Aldemir kimdir, akademik çalışmaları nedir?

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.