Osman Selçuk Aldemir kimdir? Osman Selçuk Aldemir hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni atama kararnamesine göre, 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama yapılan üniversiteler arasındaAdnan Menderes Üniversitesi de yer aldı. Adnan Menderes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir oldu. Peki Osman Selçuk Aldemir kimdir, akademik çalışmaları nedir?18 Ocak 2019 Cuma 09:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni atama kararnamesine göre, 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama yapılan üniversiteler arasında Adnan Menderes Üniversitesi de yer aldı. Adnan Menderes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir oldu. Peki Osman Selçuk Aldemir kimdir, akademik çalışmaları nedir?
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