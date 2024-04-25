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Tarih Osman Şâkir Efendi'nin vefatı (Hattat)
Tarih

Osman Şâkir Efendi'nin vefatı (Hattat)

Yeniakit Publisher
2024-04-25 05:30:00 -
Osman Şâkir Efendi'nin vefatı (Hattat)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hattat Osman Şâkir Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

1771 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Sungur köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mustafa’dır. Farsça ve Arapçaya vâkıf; şiir, coğrafya, hendese ve astronomi ile ilgilenmekteydi. Hüsn-i hat ve tasvirde de eli kuvvetliydi.



Bir ara Üsküdar mollalığı yapmıştır. Medrese eğitimini kimden aldığı ve talebeleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sicill-i Osmânî’de geçtiği üzere Ekim 1817’de 46 yaşındayken İstanbul’da vefat etmiştir.



Başlıca eserleri: 1. Şehdü Elfaz 2. Müsellesnâme-i Şâkir 3. Musavver Sefâretnâme-i İran 4. Nazm-ı Dilârâ 5. el-Mesâlikü’d-Dürriyye fî Kavâidi’l Fârisiyyeti’d-Deriyye Musavver Sefâretnâme-i İran: Resimli İran Sefâretnâmesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayınlanmıştır.


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