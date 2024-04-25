Osman Şâkir Efendi'nin vefatı (Hattat)

1771 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Sungur köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mustafa’dır. Farsça ve Arapçaya vâkıf; şiir, coğrafya, hendese ve astronomi ile ilgilenmekteydi. Hüsn-i hat ve tasvirde de eli kuvvetliydi.







Bir ara Üsküdar mollalığı yapmıştır. Medrese eğitimini kimden aldığı ve talebeleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sicill-i Osmânî’de geçtiği üzere Ekim 1817’de 46 yaşındayken İstanbul’da vefat etmiştir.







Başlıca eserleri: 1. Şehdü Elfaz 2. Müsellesnâme-i Şâkir 3. Musavver Sefâretnâme-i İran 4. Nazm-ı Dilârâ 5. el-Mesâlikü’d-Dürriyye fî Kavâidi’l Fârisiyyeti’d-Deriyye Musavver Sefâretnâme-i İran: Resimli İran Sefâretnâmesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayınlanmıştır.





