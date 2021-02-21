Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sosyal medyada Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına dair değişiklik gündem oldu. Bayram Şenocak, İl Başkanlığı görevini devredeceğini açıkladı. Söylenilenlere göre İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe getirilecek. Vatandaşlar Osman Nuri Kabaktepe’nin kim olduğunu araştırıyorlar. Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Osman Nuri Kabaktepe’nin hayatı…

1 Aralık 1970 tarihinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Osman Nuri Kabaktepe; araştırmacı yazar, STK yöneticisi ve siyasetçidir. Fatsa İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Mezun olduktan sonra da aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamam erdirdi.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde farklı görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.