0553 313 94 23

Osman Nuri Gülaçar’dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:49
Osman Nuri Gülaçar’dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Dün gün boyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a eşlik ederek; Kapıköy Gümrük Kapısı ile Mobilya Fuarı’nın açılışına katılan Osman Nuri Gülaçar, akşam saatlerinde ise Edremit ilçesindeki Erenkent sakinleri ile bir araya geldi. Erenkent sakinlerine teşekkür eden Gülaçar, “Erenkent bugün ayrı bir güzeldi. Erenkent sakinlerine bu coşkulu karşılaşmalarından dolayı gönül dolusu teşekkür ediyorum. Edremit kararını vermiş, büyükşehirde Necdet Takva ve Edremit’te İsmail Say diyor’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğmuş köyü muhtarı Gözütok vefat etti
    1. Erdoğmuş köyü muhtarı Gözütok vefat..
    2. Öğrenciler derste deprem konusunu..
    3. İsrail askerleri Batı Şeria’da 3..
    4. Mardin’de dijital elektrik sayacı..
    5. 81 ilde 66 bin 503 polisle "Huzur"..
    6. Gaziantep- Erbil arasında uçak..
    7. Anne olmaya karar vermeden önce dikkat
    8. ‘Ben Daha Çocuğum’ sergisi devam ediyor
    9. Denizli’de 5.5 büyüklüğünde deprem..
    10. Kazakistan’ın yeni Devlet Başkanı..
    11. Denizli’de deprem
    12. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
    13. Elazığ’da "Güven Huzur" uygulaması, 5..
    14. Bebeklerdeki kalça çıkığının 4 nedeni
    15. Sungurlu Polisinden huzur uygulaması
    16. Venezuela’nın bazı bölgelerinde..
    17. Kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık..
    18. Kayseri’de 1. Kademe Bocce Antrenör..
    19. Aksaray’da trafik polisleri yeni..
    20. Giresun’da sağlıkta bir ilk gerçekleşti
    21. Aliağalı vatandaşlardan kültür..
    22. Van’da kaçak et operasyonu
    23. Teröristi kahraman gösterenlerin..
    24. Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı yemin..
    25. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a..
    26. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    27. Son anket sonuçları açıklandı!..
    28. Meteoroloji açıkladı! Doğu Anadolu..
    29. Akar, Hakurk'taki hain saldırının..
    30. Piyasa güne artı rezervle başladı
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır