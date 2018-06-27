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Osman Naim Kaya tutuştu! 'Aman beni Türkiye'ye vermeyin…'

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranırken Urugay'da tutuklanan Osman, Türkiye'nin iade talebine karşı mahkemeye itiraz başvurusu yaptı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:19
Osman Naim Kaya tutuştu! 'Aman beni Türkiye'ye vermeyin…'

Osman Naim Kaya, Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ortağı... Aydın'ın Uruguay'daki bütün ticari ve hukuki bağlantılarını sağlayan kişi. Aydın ile Uruguay'da ortak işleri var. Sıradan bir işçi iken kısa süre özel jetlerle seyahat eden bir işadamı haline geldi. Aydın ile Çiftlik Bank'ın Uruguay versiyonunu kurmak için çalıştılar. Çiftlik Bank soruşturması başlayınca, savcılık hakkında Kırmızı Bülten çıkardı.

 Bütün dünyada aranırken geçtiğimiz mart ayında Uruguay'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye, Kaya'nın iadesi için hemen harekete etti. Gerekli işlemleri başlatan Türkiye'nin iade talebi Uruguay makamlarına iletildi. Kaya, bunun üzerine Uruguaylı avukatları vasıtasıyla Uruguay'daki mahkemelere itiraz etti.

Başvurusunda Türkiye'ye iade edilmek istemediğini belirterek, Uruguay’da büyük çaplı işleri olan bir işadamı olduğunu ve Türkiye’deki soruşturmayla bir alakası olmadığını iddia etti. Kaya'nın itiraz başvurusu incelemeye alındı. İtirazın incelemesinin tamamlanmasının ardından Kaya'nın iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Milliyet

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:19
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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