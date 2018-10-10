Osman Müftüoğlu canlı yayında hem ağladı, hem ağlattı...

Ekranların sevilen doktoru Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı bir TV programında, 2,5 yaşındayken vefat eden annesi aklına gelince gözyaşlarına hakim olamadı.

Programın sunucusu ile birlikte ekran başındaki izleyenleri de gözyaşlarına boğan Müftüoğlu "Dokunsaydım, koklasaydım, o da beni bilseydi çok iyi olurdu... Annem olmadığı için üzülüyorum, keşke olsaydı diyorum. Bırakın onu annemin mezarına gitmeye korkuyorum. Bu çok kötü bir duygu" diye konuştu.

'Hala anneler gününü sevmiyor musunuz?' sorusu ile gözyaşlarına boğuldu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, CNN Türk ekranında Buket Aydın'ın sunduğu yeni program olan 40'a konuk oldu. Programda 40 soruya yanıt veren Müftüoğlu, "Annenizin üvey olduğunu 12 yaşında öğrenmişsiniz ve bu yüzden de anneler gününü sevmediğini söylemişsiniz. Herkese şifa olurken kendi yaralarınızı sarabildiniz mi? Hala anneler gününü sevmiyor musunuz?" sorusu karşısında duygulandı ve vefat eden annesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

'Dokunsaydım, koklasaydım...'

Soruyu gözyaşları içerisinde cevaplayan Müftüoğlu, "Dokunsaydım, koklasaydım, o da beni bilseydi çok iyi olurdu... Annem olmadığı için üzülüyorum, keşke olsaydı diyorum. Bırakın onu annemin mezarına gitmeye korkuyorum. Bu çok kötü bir duygu" ifadelerini kullandı.