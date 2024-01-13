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Kadın - Aile Osman Müftüoğlu ezber bozdu: Eski çağlardan, artan kanser vakalarına geçit yok! Herkes programına dahil etsin! Öven paylaşım
Kadın - Aile

Osman Müftüoğlu ezber bozdu: Eski çağlardan, artan kanser vakalarına geçit yok! Herkes programına dahil etsin! Öven paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-01-13 19:17:00 - 2024-01-13 19:19:11
Osman Müftüoğlu ezber bozdu: Eski çağlardan, artan kanser vakalarına geçit yok! Herkes programına dahil etsin! Öven paylaşım

Uzman isim ezber bozdu: Müftüoğlu bağışıklığın güçlendirilmesi geleneksel ilaç olarak nitelendirdiği propolisi öneriyor. Uzun süre birçok potansiyel sağlık faydasına sahip olduğunu söyledi. Bu paylaşımı vatandaşları bunları almaya yönlendirdi.

Propolisin bağışıklık sistemini desteklemek ve hastalıklardan korunmak için çok uzun yıllardır Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından kullanıldığı biliniyor. Çok eski çağlarda keşfedilerek, doğal bir antibiyotik olarak kullanılan propolis mikroorganizmalara karşı olan etkisi nedeniyle eski çağlardan beri insanlar tarafından kullanılıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da propolisin her yaştan insan tarafından kullanılması gerektiğini belirtiyor.

PROPOLİS NEDİR?

Propolis, arıların çeşitli bitki reçinelerini toplayarak salgıladıkları bir arı ürünüdür. Arılar, kovanlarını korumak, mikropları engellemek ve kovanlarını tamir etmek için propolis üretirler. Bu madde, arılar tarafından kovanın iç yüzeyine sürülerek bir tür koruyucu tabaka oluşturulmasına yardımcı olur. Propolis, arıların kovanını korumasının yanı sıra insanlar için de birçok potansiyel sağlık faydasına sahip olabilir.

PROPOLİSİN FAYDALARI

Propolis, içerdiği bileşenler sayesinde bakteri ve virüslere karşı etkili olabilir, bu nedenle bağışıklık sistemini desteklemede yardımcı olabilir.

Propolis, antioksidan özelliklere sahip olan flavonoidler ve diğer bileşenleri içerir. Bu, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir.
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Propolis, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesine katkıda bulunabilir.

Propolis, yara iyileşmesini teşvik edici özelliklere sahiptir. Bu özellikle cilt üzerindeki yaralara karşı kullanıldığında faydalı olabilir.

Güçlendirme: Propolis, bağışıklık sistemini uyararak vücudu çeşitli enfeksiyonlara karşı koruma potansiyeline sahiptir.

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