Osman Kaygı kimdir?
Osman Kaygı Cumhur İttifakı Ordu İkizce belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Osman Kaygı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki Osman Kaygı kimdir? Osman Kaygı kaç yaşında?20 Ocak 2019 Pazar 14:01
Osman Kaygı Cumhur İttifakı Ordu İkizce belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Osman Kaygı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki Osman Kaygı kimdir? Osman Kaygı kaç yaşında?
Osman Kaygı kimdir?
25. dönem MHP milletvekili adayı.
2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İli İkizce İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
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