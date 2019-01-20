Osman Kaygı kimdir? Osman Kaygı Cumhur İttifakı Ordu İkizce belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Osman Kaygı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki Osman Kaygı kimdir? Osman Kaygı kaç yaşında?

Osman Kaygı Cumhur İttifakı Ordu İkizce belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Osman Kaygı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki Osman Kaygı kimdir? Osman Kaygı kaç yaşında? Osman Kaygı kimdir? 25. dönem MHP milletvekili adayı.



2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İli İkizce İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.