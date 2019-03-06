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Kavala'nın telefonundan çıkan dikkat çeken harita!

Gezi Parkı İddianamesinde Osman Kavala'nın cep telefonundan çıkan bir harita suç delili olarak gösterildi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü bozuyor" denilen haritanın arı cinslerini gösterdiği iddia edilse de haritada çizilen sınırların terör örgütü PKK'nın sözde Kürdistan haritasıyla benzerlik göstermesi dikkat çekti.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:48
Kavala'nın telefonundan çıkan dikkat çeken harita!

Osman Kavala'nın tutuklanmasından 16 ay sonra, hazırlanan Gezi Parkı iddianamesinde Kavala'nın cep telefonundan çıkan bir harita da suç delili olarak gösterildi. iddianamede "Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 27/02/2016 tarihinde çekilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün bozularak sınırların yeniden çizildiği şüphelinin cep telefonu ile çekildiği tespit edilen fotoğraf ele geçirildi" ifadesiyle kullanılan fotoğrafın Türkiye'de bulunan arıların cinslerini gösteren bir arıcılık haritası olduğu ileri sürüldü.

Oda TV'den Sami Menteş'in aktarımına göre, iddianamenin 1 numaralı sanığı olan Osman Kavala'nın cep telefonunda bulunan bir fotoğraf.

İddianamede fotoğrafla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 27/02/2016 tarihinde çekilmiş, Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün bozularak sınırların yeniden çizildiği şüphelinin cep telefonu ile çekildiği tespit edilen fotoğrafın ele geçirildiği..."

Arı cinslerini gösterdiği iddia edildi

Fotoğrafın arıcılık çalışmaları yapanların yakından bildiği Prof. Dr. F. Ruttner'in 1988'de ilk basımını yapan "Balarılarının biyocoğrafya ve taksonomisi" adlı kitabında yer alan, Orta Doğu'daki arı ırkları haritasını gösterdiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:50
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