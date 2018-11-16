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Osman Kavala soruşturmasında yeni ayrıntılar

Şüphelilerin Gezi eylemleri için yurt dışından kırmızılı kadın, duran adam gibi profesyonel eylemciler getirttikleri öne sürüldü.

16 Kasım 2018 Cuma 15:46
Osman Kavala soruşturmasında yeni ayrıntılar

Tutuklu Osman Kavala soruşturması kapsamında Anadolu Kültür Derneği Başkanvekili ve dernek yöneticilerine düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Kavala ve şüphelilerin vakıf üzerinden Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettikleri, eylemlerin devamı için toplantılar düzenledikleri, yurt dışından kırmızılı kadın, duran adam gibi profesyonel eylemciler getirttikleri kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 20 şüpheli hakkında verilen gözaltı karanının ardından İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Yale Üniversitesi Araştırmacısı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ DEPO Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi akademisyeni Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ali Ekmekçi, Anadolu Kültür-Sivil İtiaatsizlik'ten Bora Sarı, Anadolu Kültür-Sivil İtiaatsizlik'ten Ayşegül Güzel, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmeni Betül Tanbay Yüten, Helsinki Yurtaşlar Derneği Üyesi Hande Özhabeş, Anadolu Kültür-Sivil İtaatsizlik'ten Filiz Telek, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu ve Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Minör oyunu yöneticilerinden Yusuf Cıvır olmak üzere 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturmanın detayları da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür AŞ'nin sahibi Mehmet Osman Kavala'nın Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi amaçladığının tespit edildiği, söz konusu şirketin de bu olayları finanse ve organize ettiği iddia edildi. Bu sabah gözaltına alınan aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay'ın da bulunduğu şüphelilerin de Kavala ile birlikte hiyerarşik düzen içinde hareket ettikleri kaydedildi. Şüphelilerin Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ.'ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri, sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın gibi profesyonel eylemciler getirttikleri öğrenildi. Soruşturmada, şüphelilerin yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçladıkları vurgulandı. Osman Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak yasaklanması için çalışmalar yaptıkları da kaydedildi.

 KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:46
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Adana
  5. gezi
  6. Osman Kavala
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