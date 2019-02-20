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Osman Kavala hakkında rekor hapis istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Osman Kavala hakkında, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası talep edildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
Osman Kavala hakkında rekor hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Osman Kavala hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonucunda 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında istenen ceza maddeleri de ortaya çıktı.

Tutuklu şüpheli Kavala dahil tüm şüpheliler hakkında, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan, 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep edildi.

İddianamede, şüpheli Kavala hakkında, ''Mala zarar verme'', ''Mala zarar vermenin nitelikli halleri'', ''İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme'', ''Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'', ''Kasten yaralama'', ''Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama'', ''Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'', ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'' ve ''Nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer 15 şüpheli hakkında da benzer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
  1. Osman Kavala hakkında rekor hapis istemi

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